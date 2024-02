Confidi Systema!, utile netto sale a 2 milioni di euro nel 2023

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon con undi circa 2 milioni di euro, in crescita rispetto agli 1,2 milioni di euro dell'esercizio 2022. Si tratta di un intermediario finanziario attivo nel sostenere le PMI nei propri processi di crescita, ed è il confidi di riferimento di Confindustria Lombardia, Confagricoltura Lombardia, Confartigianato Lombardia.L'alle imprese è pari a 711 milioni di euro, ila 204 milioni di euro, i fondi propri a 84,8 milioni di euro e il Total Capital Ratio al 44,35%."Tassi di interesse in crescita, costante calo dei prestiti alle imprese, desertificazione delle filiali banche sul territorio, sono tutti elementi che hanno pesantemente compromesso le attività imprenditoriali, soprattutto per microimprese e ditte individuali - dichiara il- In Confidi Systema! abbiamo lavorato per fare la nostra parte e mantenerci vicini all'impresa e alle sue esigenze, con. La nostra marcata vocazione imprenditoriale, unita ad importanti investimenti in tecnologia e risorse, ci ha consentito di essere efficaci mixando garanzia, credito diretto, consulenza e agevolazioni".