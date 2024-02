Piazza Affari debole come i mercati europei. Volano Sogefi e CIR

Sogefi

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia. A Piazza Affari spiccano i rialzi di(e delle controllante), dopo l'accordo con un fondo statunitense per la cessione della divisione Filtrazione sulla base di un enterprise value di 374 milioni di euro. Sul fronte macroeconomico,, ma la seduta odierno è priva di dati significativi. In Spagna, hanno continuato a diminuire i prezzi alla produzione a gennaio.Occhi puntati sul reddito fisso, con l' avvio del collocamento del. Secondo gli analisti di Intesa Sanpaolo, "dati i tassi minimi garantiti, lo scalino piuttosto ripido dello step-up e i livelli dei rendimenti di mercato alla chiusura di venerdì 23 febbraio, le prime valutazioni portano a ritenere questa emissione, in particolare per chi intende detenere il titolo fino a scadenza, grazie anche al premio fedeltà che rende l'extra-rendimento del titolo rispetto al BTP corrispondete più significativo".L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,084. L'è sostanzialmente stabile su 2.033,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,66%) si attesta su 75,98 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +147 punti base, con il rche si posiziona al 3,81%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,27%, e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,43%.Prevale la cautela a, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,21%, mentre, al contrario, incolore il, che continua la seduta a 34.781 punti, sui livelli della vigilia. In frazionale progresso il(+0,22%); sulla parità il(+0,17%).di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 4,04%. Buona performance per, che cresce del 3,79%. Sostenuta, con un discreto guadagno del 3,29%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,49%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,59%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,25%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,14%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap,(+4,87%),(+2,62%),(+2,30%) e(+2,02%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,27%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,44%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,43%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,41%.