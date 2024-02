Giornata mista per i mercati europei, in rialzo Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Saipem

STMicroelectronics

Campari

ERG

Leonardo

Banco BPM

BPER

Recordati

Tinexta

MutuiOnline

OVS

Ariston Holding

Technogym

Caltagirone SpA

Intercos

De' Longhi

(Teleborsa) -, con l'IBEX spagnolo che mostra un ribasso e il tedesco DAX che guida invece i rialzi., se non dall'aggregato monetario M3 dell'Eurozona a gennaio, che ha segnato un incremento di +0,1% a/a, contro +0,3% atteso e +0,2% precedente.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,086. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.033,6 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,2%), raggiunge 78,51 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +145 punti base, con ilche si posiziona al 3,89%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,76%, senza slancio, che negozia con un -0,02%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,23%.Ilmostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,46%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,40%, portandosi a 34.850 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,13%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia il(-0,08%).Ilnella seduta del 27/02/2024 è stato pari a 2,8 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 2,7 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 0,63 miliardi di azioni, rispetto ai 0,61 miliardi precedenti.di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 4,26%. In evidenza, che mostra un forte incremento del 4,15%. Buona performance per, che cresce del 2,93%. Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,25%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,35%.scende dell'1,63%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,34%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,32%.di Milano,(+4,18%),(+4,01%),(+2,93%) e(+2,61%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,86%. Calo deciso per, che segna un -2,89%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,40%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,20%.