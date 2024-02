Mercati europei cauti guardano a dati inflazione

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli investitori che guardano ai dati chiave sull'inflazione in arrivo questa settimana, da una parte all'altra dell'Oceano. Attesi anche i numeri sul PIL americano. Intanto in Giappone i prezzi sono scesi, seppur meno del previsto. Una dinamica che secondo gli addetti ai lavori potrebbe portare laad un progressivo allentamento della politica ultra espansiva dell'istituto centrale ed il graduale abbandono dei tassi negativi.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,22%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 77,59 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +148 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,89%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,39%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio, che negozia con un +0,05%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 32.625 punti, mentre, al contrario, incolore il, che continua la seduta a 34.758 punti, sui livelli della vigilia.Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,91%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,72%.Composta, che cresce di un modesto +1,21%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,12%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,44%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,09%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,77%.di Milano,(+2,20%),(+1,23%),(+1,14%) e(+0,99%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,46%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,11%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,65%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,45%.