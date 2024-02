Biesse approva piano industriale al 2026. Prevede ricavi in leggera crescita

Biesse

(Teleborsa) - Il CdA di, multinazionale quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo e materiali compositi, haI target finanziari sono:con un CAGR triennale rispetto al 2023 del 2-4%,come incidenza sui ricavi nel periodo all'8-10%,come incidenza sui ricavi nel periodo al 4-5%,del triennio a circa 150 milioni di euro;alla fine del periodo (al netto degli effetti IFRS16, dell'acquisizione di GMM e della distribuzione dividendi) positiva per 5-20 milioni di euro; mantenimento delsu valori pressoché stabili."La società, nonostante le incertezze e le turbolenze economiche e geopolitiche a livello mondiale, intende perseguire con fermezza una strategia di focus ed efficientamento di mercati e prodotti, un'ottimizzazione dei costi operativi, proseguendo l'implementazione del progetto di evoluzione "one company" iniziato nello scorso triennio ed", si legge in una nota.