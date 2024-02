Deboli le borse europee. Focus su banche centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con l'attenzione degli investitori concentrata sulla diffusione di importanti dati macro, in arrivo questa settimana, per avere più indicazioni sui tempi dei prossimi tagli dei tassi da parte di. Pertanto, sono attesi i numeri sul PIL americano e, sull'inflazione, in USA e in UE.Sul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,44%. Lieve calo dell', che scende a 2.025,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,22%.Invariato lo, che si posiziona a +144 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,87%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,1%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e poco mosso, che mostra un -0,09%. A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 32.568 punti, con uno scarto percentuale dello 0,42%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 34.699 punti.Tra lea grande capitalizzazione, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,10%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,97%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,95%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,70%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,53%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,22%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,01%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,71%.di Milano,(+3,10%),(+2,09%),(+1,24%) e(+0,82%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,80%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,72%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,45%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,90%.