Best Buy prevede vendite in calo nel nuovo anno fiscale

Best Buy

(Teleborsa) -, il più grande rivenditore al dettaglio di elettronica di consumo negli Stati Uniti, ha chiuso ildi 14 settimane dell'anno fiscale 2024 (terminato il 3 febbraio 2024) con undi 460 milioni di dollari, o 2,12 dollari per azione, da 495 milioni di dollari del quarto trimestre di 13 settimane terminato il 28 gennaio 2023, o 2,23 dollari per azione. Isono diminuiti a 14,65 miliardi di dollari, rispetto ai 14,74 miliardi di dollari dell'anno precedente."Nel quarto trimestre e durante l'anno fiscale 2024, abbiamo dimostrato una forte esecuzione operativa mentre attraversavamo un ambiente di vendita di elettronica di consumo sotto pressione - ha detto il- Ciò ci ha consentito di ottenere una redditività annuale nella fascia alta dell'intervallo di orientamento originale, anche se le vendite sono state inferiori all'intervallo di orientamento originale"Le indicazioni di Best Buy per l'sono le seguenti: fatturato compreso tra 41,3 e 42,6 miliardi di dollari (ciò segnerebbe un calo rispetto ai 43,45 miliardi di dollari dell'anno fiscale 2024), vendite comparabili da -3% a 0%, EPS rettificato compreso tra 5,75 e 6,20 dollari.