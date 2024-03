In rosso la Borsa americana

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione negativa per Wall Street, n un clima attendista per la pubblicazione di nuovi importanti dati macroeconomici e l'audizione del presidente della Fed Jerome Powell al Congresso americano.Ilsta lasciando sul parterre lo 0,74%; sulla stessa linea, l'perde lo 0,87%, continuando la seduta a 5.086 punti. In forte calo il(-1,67%); come pure, negativo l'(-1,03%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,13%) e(+0,52%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-2,14%),(-1,16%) e(-0,79%).Al top tra i(+1,80%),(+1,21%),(+1,14%) e(+0,85%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,62%.Sensibili perdite per, in calo del 4,40%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,68%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,63%.(+2,78%),(+2,77%),(+2,26%) e(+2,02%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,57%.In apnea, che arretra del 6,89%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,21%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,98%.