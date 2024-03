Lindt & Sprungli, 2023 in crescita. Prevede ulteriori aumenti di prezzo

Lindt & Sprungli

(Teleborsa) -, multinazionale svizzera specializzata nella produzione di prodotti dolciari e cioccolato, ha realizzato undi 5,20 miliardi di franchi nel 2023, segnando una crescita organica del 10,3%. Gli effetti valutari, in particolare l'indebolimento del dollaro USA e dell'euro, hanno portato ad una crescita inferiore del franco svizzero pari al 4,6%. L'ha registrato un aumento del 9,2% a 813,1 milioni di franchi, che si traduce in un margine EBIT del 15,6% (anno precedente: 15,0%). L'è salito a 671,4 milioni di franchi (anno precedente: 569,7 milioni di franchi).Il, la regione con il fatturato più elevato, ha registrato un fatturato di 2,41 miliardi di franchi (anno precedente: 2,30 miliardi di franchi). La regione è cresciuta organicamente del 9,1%, con una crescita a doppia cifra in molti mercati europei, tra cui Svizzera, Italia, Regno Unito ed Europa orientale.Il board proporrà all'assemblea generale ordinaria del 18 aprile 2024 unadi CHF 1.400 (anno precedente: CHF 1.300) per azione nominativa e CHF 140 (anno precedente: CHF 130) per certificato di partecipazione. Nel 2022 è stato lanciato un programma dinominative e certificati di partecipazione per 1 miliardo di franchi. Entro il 31 dicembre 2023 sono state riacquistate azioni nominative e certificati di partecipazione per un valore di 0,85 miliardi di franchi.Nonostante la strategia di copertura e le scorte più elevate, l'aumento dei prezzi del cacao (2023: +62%, e attualmente nel 2024 superiore al 40%) richiederà, presupponendo che i prezzi del cacao rimangano ai livelli attuali. Per il 2024, Lindt & Sprungli conferma il suo obiettivo strategico di crescita organica dal 6 all'8% e di miglioramento del margine operativo da 20 a 40 punti base, in linea con l'intervallo target a medio e lungo termine.