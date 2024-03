UE autorizza creazione di joint venture tra Worldline e Crédit Agricole

Worldline

Crédit Agricole

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del regolamento comunitario sulle concentrazioni, latra, tutte con sede in Francia. L'operazione riguarda principalmente i mercati dell'acquisizione e dell'accettazione dei pagamenti in Francia.La Commissione ha concluso che la concentrazione progettata, dato il suo impatto limitato sulla concorrenza nei mercati in cui operano le società. In particolare, la Commissione ritiene che la futura impresa comune non avrà la capacità o l'incentivo per impegnarsi in strategie di preclusione del mercato che avrebbero un impatto su una concorrenza effettiva.