Wall Street in frazionale ribasso dopo i record di venerdì

(Teleborsa) -, che termina con un calo dello 0,25% sul, mentre, al contrario, incolore l', che archivia la seduta a 5.131 punti, sui livelli della vigilia. In frazionale calo il(-0,42%); con analoga direzione, poco sotto la parità l'(-0,28%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+1,65%) e(+0,70%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,52%),(-1,27%) e(-1,08%).del Dow Jones,(+4,08%),(+2,58%),(+2,24%) e(+1,55%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,57%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,54%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,30%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,29%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,08%),(+3,90%),(+3,61%) e(+3,53%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,16%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,47%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,46%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,81%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:45: PMI servizi (atteso 51,3 punti; preced. 52,5 punti)15:45: PMI composito (atteso 51,4 punti; preced. 52 punti)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 52,9 punti; preced. 53,4 punti)14:15: Occupati ADP (atteso 145K unità; preced. 107K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 4,2 Mln barili).