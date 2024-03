Ross Stores, utile quarto trimestre in aumento a 610 milioni di dollari

Ross Stores

(Teleborsa) -, catena statunitense di grandi magazzini discount, ha riportato unper le 14 settimane terminate il 3 febbraio 2024 () pari a 1,82 dollari, in aumento rispetto a 1,31 dollari per azione per le 13 settimane terminate il 28 gennaio 2023. L'per il periodo è salito a 610 milioni di dollari, contro i 447 milioni di dollari dello scorso anno. Leper le 14 settimane terminate il 3 febbraio 2024 sono cresciute fino a 60 miliardi di dollari, con vendite comparabili in negozio per le 13 settimane terminate il 27 gennaio 2024 in aumento di un 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.Gli utili per azione nell'per le 53 settimane terminate il 3 febbraio 2024 sono cresciuti a 5,56 dollari, rispetto a 4,38 dollari nell'anno fiscale 2022 di 52 settimane terminato il 28 gennaio 2023. Gli utili netti per l'anno fiscale 2023 sono stati di 1,9 miliardi di dollari su vendite di 20,4 miliardi di dollari, in aumento da un utile netto di 1,5 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2022 su un fatturato di 18,7 miliardi di dollari. Le vendite in negozio comparabili per le 52 settimane terminate il 27 gennaio 2024 sono cresciute di un 5%."Siamo soddisfatti delle vendite e dei risultati degli utili del quarto trimestre, che sono stati- ha commentato la- Le nostre vendite superiori a quelle pianificate sono state guidate dalla risposta positiva dei clienti al nostro assortimento migliorato di occasioni di marca di qualità nei nostri negozi"."Il margine operativo del quarto trimestre è cresciuto di 165 punti base al 12,4%, rispetto al 10,7% dell'anno precedente - ha aggiunto - Questo miglioramento è dovuto principalmente ainello stesso negozio e aiche sono stati parzialmente compensati da incentivi più elevati. La 53a settimana ha inoltre apportato benefici al margine operativo di 80 punti base".Per le 52 settimane che terminano il 1 febbraio 2025, la società prevede che le vendite nello stesso negozio crescano dal 2% al 3%. Sulla base di questi presupposti, prevede che gli utili per azione per l'anno fiscale 2024 saranno da 5,64 a 5,89 dollari per azione, rispetto ai 5,56 dollari per l'anno fiscale terminato il 3 febbraio 2024. Per le 13 settimane che terminano il 4 maggio 2024, prevede che le vendite in negozio comparabili aumenteranno dal 2% al 3%, con un utile per azione previsto tra 1,29 e 1,35 dollari , in aumento rispetto a 1,09 dollari nel primo trimestre terminato il 29 aprile 2023.Guardando al futuro, la CEO ha affermato: "Sebbene siamo incoraggiati dal sostenuto slancio delle vendite iniziato nel secondo trimestre del 2023 e continuato durante le festività natalizie,. Inoltre, sebbene l'inflazione si sia attenuata, i costi di alloggio, cibo e benzina rimangono elevati e continuano a esercitaredei nostri clienti a reddito medio-basso. Di conseguenza, anche se speriamo di fare meglio, riteniamo che sia prudente continuare ad adottare un approccio conservativo nel prevedere la nostra attività nel 2024".