Tokyo chiude in calo. Misto il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Si chiude in ribasso la seduta per, mentre si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute.A pesare sul listino nipponico ha contribuito la progressiva rivalutazione dello yen, colpendo soprattutto l'andamento dei titoli legati all’export. Laè tornata a rafforzarsi sulle aspettative che lapossa decidere di terminare la politica dei tassi di interesse negativi già dalla prossima riunione prevista a fine mese.L'indice giapponeselascia sul parterre l'1,33%; sulla stessa linea, in lieve calo, che continua la giornata sotto la parità.Pessimo il mercato di(-2,61%); sulla stessa linea, variazioni negative per(-0,93%).In frazionale calo(-0,26%); consolida i livelli della vigilia(-0,1%).Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,62%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,02%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,04%.Il rendimento dell'scambia 0,73%, mentre il rendimento per ilè pari 2,28%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,9%)00:50: Partite correnti (atteso -330 Mld ¥; preced. 744,3 Mld ¥).