Wall Street debole. Job Report rafforza attese sulla Fed

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con ilche si attesta a 38.804 punti, mentre, al contrario, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 5.134 punti. Variazioni negative per il(-1,29%); come pure, in frazionale calo l'(-0,64%).Il dato sul mercato del lavoro ha mostrato un aumento degli occupati superiore alle aspettative. Il tasso di disoccupazione in crescita a fronte di attese per una variazione nulla, spinge gli operatori a scommettere che spianerà la strada alla Federal Reserve per iniziare a tagliare i tassi di interesse.Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,46%),(-0,69%) e(-0,65%).Tra i(+1,76%),(+1,44%),(+1,39%) e(+1,32%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,82%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,42%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,96%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,90%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,30%),(+2,25%),(+1,84%) e(+1,76%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -10,32%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 7,49%.In perdita, che scende del 7,14%.Pesante, che segna una discesa di ben -7,08 punti percentuali.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,7%; preced. 3,7%)14:30: Variazione occupati (atteso 198K unità; preced. 229K unità)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,1%)14:30: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,37 Mln barili).