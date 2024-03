LSE accetterà richieste di ammissione di ETN su Bitcoin ed Ethereum nel 2° trimestre

LSEG

(Teleborsa) - Il(parte del gruppo) ha confermato cheneldel 2024. La data esatta di lancio sarà confermata a tempo debito, viene precisato in una nota.Gli(ETN) sono. I Crypto ETN che tracciano la performance di un criptoasset sottostante (Crypto ETN) sono negoziati su segmenti di trading dedicati e sono regolati tramite EUI (Euroclear UK & Ireland) o Euroclear Bank & Clear Stream Bank (ICSD). Gli ETN crypto consentono agli investitori di negoziare titoli che tracciano i crypto-asset, in Borsa, durante l'orario di negoziazione di Londra.Date le linee guida e le opinioni pubblicate dalla Financial Conduct Authority (FCA) in merito ai criptoasset, il London Stock Exchange "ritiene che l'ammissione di determinati titoli che rappresentano crypto-asset potrebbe essere dannoso per la reputazione e l'integrità dei mercati dell'exchange e/o dell'exchange".Di conseguenza, la Borsa prenderà in considerazione solo le richieste di ammissione in relazione ai Crypto ETN in cui l'emittente può dimostrare in modo soddisfacente alla Borsa come può soddisfare (e continuerà a soddisfare dopo l'ammissione) quanto segue: il crypto ETN proposto: (a) è, cioè senza leva finanziaria; (b) ha un prezzo di mercato o altra misura del valore del sottostante che sia affidabile e; e (c) ha crypto-asset sottostantiI crypto-asset sottostanti devono essere: (a) detenuti interamente o principalmente in "" (ovvero in un portafoglio di deposito offline), che include il cold staking; (b) detenuti da uno o più depositari soggetti allanel Regno Unito, nell'Unione Europea (o nello Spazio Economico Europeo, laddove si applichino leggi equivalenti), Jersey, Svizzera o Stati Uniti.Il 6 gennaio 2021, la FCA ha introdotto il divieto di vendita di derivati ed ETN che fanno riferimento a crypto-asset trasferibili non regolamentati ai consumatori retail. Di conseguenza, i Crypto ETN ammessi alla negoziazione su LSE sono adatti solo ai professionisti e sono disponibili solo nei segmenti di negoziazione specificatamente designati come "".