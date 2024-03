Somec, Intermonte taglia target price: imperativo recuperare credibilità

Intermonte

Somec

(Teleborsa) -ha tagliato a(dai precedenti 33,3 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, confermando la". La revisione del giudizio segue la revisione delle aspettative sui risultati 2023 da parte della società, che è stata comunicata venerdì a mercato chiuso , con EBITDA e PFN peggiori delle attese a causa di "eventi straordinari, relativi a due controllate".Gli analisti scrivono che il management è stato disponibile a fornire ulteriori informazioni e dettagli su ciò che ha determinato la revisione al ribasso della guidance di circa 6-7 milioni di euro per l'EBITDA (assumono un 25% al di sotto del precedente intervallo di guidance da 26 a 29 milioni di euro). Hanno compreso che gli impatti sono tutti legati a, che hanno dato origine arelative al pagamento finale delle estensioni contrattuali o relative a rilievi o eccezioni sollevate dai clienti su aspetti contrattuali controversi.Intermonte ritiene che questi impatti siano stati purtroppo il risultato diSomec e che la società ha finalmente risolto con un nuovo management nelle principali società controllate e framework contrattuali standardizzati e progettati per evitare tali controversie."Eventuali circostanze sfavorevoli dovute principalmente alla fase di trasformazione dell'azienda e al minor valore e affidabilità dei vecchi contratti hanno intaccato la performance del 2023, ma il comprovato management team, il mix di leadership nei core business e diversificazione nei segmenti di crescita, il pieno controllo della catena del valore e un'elevata la generazione di cassa sono i punti chiave di investimento in questa storia - si legge nella ricerca - Detto questo, ad oggi e alla luce didella guidance, diventa sempre piùsull'esecuzione e sulla consegna e dimostrare l'affidabilità del modello di business, evitando imprevedibili impatti dell'ultimo minuto".