Borse europee toniche, focus sull'inflazione

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. È arrivata una lettura leggermente più elevata delle attese dal report sull'nel mese di febbraio 2024, con la crescita su base annua al 3,2% (+3,1% il consensus) e l'indice core al +3,8% (vs +3,7% stimato dagli analisti). Il mercato si attende che la Fed mantenga i tassi di interesse stabili per la quinta riunione consecutiva alla prossima riunione del 19-20 marzo.Sempre sul fronte macroeconomico, inla lettura finale dell'inflazione di febbraio ha confermato le variazioni emerse in sede preliminare (+2,5% su anno).L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,093. Lieve calo dell', che scende a 2.173,8 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,28%.Lieve calo dello, che scende a +132 punti base, mentre ilsi attesta al 3,59%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,41%, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,12%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,13%.Ilmostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,59%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 35.638 punti. In frazionale progresso il(+0,46%); come pure, poco sopra la parità il(+0,4%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,33%),(+2,83%),(+2,40%) e(+2,15%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,65%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,65%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,73%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,53%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,48%),(+3,86%),(+2,07%) e(+1,94%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,03%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,25%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,69%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,40%.