Positiva Wall Street. L'inflazione sale al 3,2% a febbraio

(Teleborsa) - La Borsa di New York taglia il traguardo di metà seduta al rialzo con gli investitori che digeriscono una lettura dell'inflazione statunitense leggermente più calda del previsto. L'indice dei prezzi al consumo è aumentato del 3,2% a febbraio 2024, più rapidamente delle stime secondo cui sarebbe rimasto al ritmo del 3,1% registrato a gennaio, mentre il dato core, che esclude le voci volatili come cibo e carburante, è sceso al 3,8% dal 3,9%, ma è risultato al di sopra delle proiezioni del 3,7%.L'indicemostra un rialzo dello 0,64%; sulla stessa linea, l'guadagna lo 0,99% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 5.169 punti. Buona la prestazione del(+1,23%); come pure, in rialzo l'(+1,3%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,11%),(+1,17%) e(+1,01%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,12%.Al top tra i(+4,78%),(+2,85%),(+2,38%) e(+2,19%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,17%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,96%.(+5,72%),(+5,16%),(+3,85%) e(+3,32%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,42%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,36%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,37%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,98%.