UniCredit, Orcel: sfida è andare oltre i risultati record, diventare "campioni" in Europa

(Teleborsa) - "Nel 2024 ci saranno senza dubbio delle sfide da affrontare, ma. Il 2023 è stato un anno straordinario, frutto di tre anni di trasformazione". Lo ha scritto, Chief Executive Officer di, nella lettera agli azionisti contenuta nel bilancio, tra i documenti predisposti per l'assemblea del prossimo 12 aprile."Abbiamo superato ogni target che ci eravamo prefissati, diventando una Banca leader in Europa con la reputazione di portare sempre risultati concreti a tutti i suoi stakeholder - ha affermeremo - Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la fiducia e l'impegno delle migliaia di persone che lavorano in UniCredit. La, continuando la performance degli ultimi tre anni"."Abbiamo la responsabilità di portare il nostro approccio vincente al livello successivo, difendere la nostra performance finanziaria senza precedenti e gettare le basi per la prossima fase della crescita di UniCredit", ha aggiunto, sottolineando che "siamo diventati un leader nel settore bancario, ma dobbiamo puntare ancora più in alto,. Abbiamo tutti gli strumenti per farlo: su questo, non ho dubbi".