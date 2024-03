Borse asiatiche in ordine sparso

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Chiude in flessione la borsa di, mentre si muovono in ordine sparso le altre principali borse asiatiche. La piazza nipponica aveva avviato le contrattazioni in territorio positivo seguendo l’accelerazione del mercato azionario americano, dopo i dati dall’inflazione in America in linea con le attese e le possibilità di una riduzione dei tassi di interesse.L'indicecede lo 0,47%; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza(-0,2%), che si posiziona in prossimità dei livelli precedenti.Sui livelli della vigilia(+0,11%); poco sopra la parità(+0,48%).In ribasso(-0,77%); sale(+1,49%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 12 marzo si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,1%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile 0%.Il rendimento per l'è pari 0,76%, mentre il rendimento deltratta 2,35%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:05:30: Indice servizi, mensile (preced. 0,7%).