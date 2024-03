Mercati europei cauti. Più tonica Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Azimut

Unicredit

Banca MPS

Intesa Sanpaolo

ERG

A2A

Telecom Italia

Iveco

De' Longhi

Caltagirone SpA

Seco

Lottomatica

Alerion Clean Power

Digital Value

Maire Tecnimont

Fincantieri

(Teleborsa) -, all'indomani del dato sull’inflazione americana, sostanzialmente in linea con le attese, che ha alimentato le incertezze sull’avvio del primo taglio ai tassi d’interesse da parte della Fed. Tuttavia gli analisti scommettono ancora su una riduzione a giugno.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. L'è sostanzialmente stabile su 2.159,6 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 78,4 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +127 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,57%.senza spunti, poco mossa, che riflette un moderato aumento dello 0,21%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,43%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,46% a 33.909 punti; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,46%, portandosi a 36.067 punti.di Milano, troviamo(+1,77%),(+1,53%),(+1,21%) e(+1,19%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,09% dopo aver annunciato i risultati 2023 prima dell'avvio del mercato.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,07%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,85%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.di Milano,(+5,20%),(+4,16%),(+3,63%) e(+2,24%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,41%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,24%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,21%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,19%.