Wall Street mista, Nasdaq in calo appesantito dalle megacap

(Teleborsa) -. Dopo i guadagni di ieri, in una seduta in cui gli investitori si sono velocemente lasciati alle spalle il dato di inflazione statunitense poco incoraggiante, gli analisti si interrogano se il recente rally sia sostenibile: l'S&P 500 è salito in 16 delle ultime 19 settimane tra l'entusiasmo per i risultati aziendali, la spinta dell'intelligenza artificiale e la forza dell'economia.Si inizia a discutere anche della prossima riunione della banca centrale statunitense, con i funzionari dellache si riuniranno il, in un appuntamento in cui non sono attesi interventi sui tassi, ma nel quale gli investitori analizzeranno le previsioni trimestrali sui tassi del Federal Open Market Committee.Sul fronte macroeconomico, lesettimanali sono risultate ancora in aumento, mentre le scorte petrolio settimanali sono scese di 1,5 milioni di barili.Tra le società che hanno pubblicato laprima dell'apertura del mercato,ha chiuso il 2023 in perdita e annunciato le dimissioni del CEO, mentreha registrato un trimestrale in perdita e comunicato che chiuderà quasi 1.000 negozi.Guardando ai, ilsale dello 0,39% a 39.158 punti, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 5.168 punti. In rosso il(-0,85%); come pure, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,25%.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+1,51%),(+1,23%) e(+0,90%). Il settore, con il suo -1,44%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+4,05%),(+1,95%),(+1,71%) e(+1,69%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,39%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,32%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,26%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,56%.Al top tra i, si posizionano(+3,88%),(+3,88%),(+1,54%) e(+1,46%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -14,75%. Tonfo di, che mostra una caduta del 4,15%. Lettera su, che registra un importante calo del 4,02%. Scende, con un ribasso del 3,85%.