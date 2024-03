Positiva Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) - Si chiude in aumento la seduta per la Borsa di, dopo tre giorni di ribassi, e malgrado la chiusura mista del mercato azionario statunitense, penalizzato dalla tecnologia. Si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sessioni. Grande attesa in Giappone per la riunione della Bank of Japan, in calendario i prossimi 18-19 marzo.Ilsegna un rialzo dello 0,31%, mentre, al contrario,perde lo 0,88%,.In ribasso(-0,97%); positivo(+0,78%).Poco sopra la parità(+0,64%); come pure, buona la prestazione di(+1,49%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,01%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,03%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento per l'è pari 0,78%, mentre il rendimento deltratta 2,35%.Tra i datisui mercati asiatici:05:30: Indice servizi, mensile (preced. 0,7%).