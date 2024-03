Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 39.043 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con chiusura su 5.165 punti. Negativo il(-0,83%); con analoga direzione, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,24%.L'indice Nasdaq mostra l'andamento peggiore a causa dei cali di alcuni titoli megacap come Nvidia, Apple e Tesla. Dopo i guadagni della vigilia, in una seduta in cui gli investitori si sono velocemente lasciati alle spalle il dato di inflazione statunitense poco incoraggiante, gli analisti si interrogano se il recente rally sia sostenibile. Si inizia a discutere anche della prossima riunione della banca centrale statunitense, con i funzionari della Federal Reserve che si riuniranno il 19 e 20 marzo, in un appuntamento in cui non sono attesi interventi sui tassi, ma nel quale gli investitori analizzeranno le previsioni trimestrali sui tassi del Federal Open Market Committee.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,52%),(+0,91%) e(+0,66%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,08%) e(-0,41%).Al top tra i(+5,42%),(+1,42%),(+1,32%) e(+1,32%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,44%.Scende, con un ribasso del 3,89%.Tentenna, che cede l'1,21%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,01%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,03%),(+3,55%),(+1,92%) e(+1,89%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -14,21%.Crolla, con una flessione del 5,77%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,54%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,44%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:13:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 1,1%; preced. 0,9%)13:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)13:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,8%; preced. -0,8%)13:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,6%)13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 218K unità; preced. 217K unità)15:00: Scorte industria, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%)15:00: Vendite industria, mensile (preced. 0,4%).