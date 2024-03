Prevalgono le vendite a New York nel giorno delle tre streghe

Adobe Systems

(Teleborsa) -nel(traducibile in italiano come il giorno delle tre streghe), che corrisponde alle scadenze tecniche chedeterminano il roll-over di gran parte dei futures su indici azionari e azioni. Sul, la produzione industriale negli Stati Uniti è risultata migliore delle attese a febbraio, i prezzi import-export sono aumentati nello stesso mese, mentre l'Empire State index è diminuito a marzo.Per quanto riguarda la, il mercato prevede che la Fed mantenga i tassi invariati nella riunione del 19-20 marzo per il quinto incontro consecutivo, con l'attenzione che sarà focalizzata sul nuovo "dot plot". Gli investitori che continuano a scommettere su un primo taglio dei tassi nella riunione di giugno o comunque in tempi ravvicinati.Tra le società ha hanno pubblicato la, crollano(che ha comunicato una guidance sui ricavi del secondo trimestre più debole del previsto) e(che ha previsto profitti per l'intero anno inferiori alle stime).Guardando ai, il listino USA scambia con un calo dello 0,58% sul; sulla stessa linea, l'perde lo 0,72%, continuando la seduta a 5.114 punti. Variazioni negative per il(-1,15%); sulla stessa linea, in ribasso l'(-0,95%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i(-1,39%),(-1,21%) e(-1,15%).del Dow Jones,(+0,96%),(+0,89%),(+0,76%) e(+0,54%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,69%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,55%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,37%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,47%.Al top tra i, si posizionano(+6,98%),(+3,42%),(+2,93%) e(+2,39%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -14,33%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,33%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,25%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,98%.