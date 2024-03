Tokyo in frazionale ribasso. Misto il resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Prevale la cautela a, dopo la debolezza mostrata dal listino americano, la vigilia, sulla scia della delusione per alcuni dati macro peggiori delle attese: prezzo produzione e vendite dettaglio. Nel frattempo, proseguono le negoziazioni sindacali di primavera in Giappone che contemplano possibili aumenti salariali, importanti indicatori per le future decisioni di politica monetaria della Banca centrale nipponica. L'indice giapponesemostra un frazionale calo dello 0,37%.Si muovono in ordine sparso le altre principali borse asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute. Incolore(+0,15%), che continua la seduta sui livelli della vigilia.Depresso il mercato di(-1,92%); sulla stessa linea, in netto peggioramento(-1,53%).Leggermente negativo(-0,7%); sale(+1,49%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,06%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,04%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,07%.Il rendimento per l'è pari 0,78%, mentre il rendimento deltratta 2,34%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:05:30: Indice servizi, mensile (preced. 0,7%).