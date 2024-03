Digitouch, nuovi contratti con la PA per circa 4 milioni nel primo trimestre 2024

Digitouch

(Teleborsa) -, società specializzata in Cloud Marketing, fa sapere che, nel corso del primo trimestre 2024, il lavoro svolto dal team dedicato alla Pubblica Amministrazione ha portato all’aggiudicazione di gare pubbliche per circa 4 milioni di euro relative a progetti in ambito mobile, business analytics e artificial intelligence.Sempre nel corso di questo primo trimestre 2024 la Digitouch Technologies ha, inoltre, partecipato a gare pubbliche di appalto per ulteriori 10 milioni di euro per le quali si è in attesa di conoscerne l’esito.A partire dall’esercizio 2022 il Gruppo Digitouch ha investito nel rafforzamento della propria offerta verso il settore delle gare pubbliche e le nuove aggiudicazioni, in continuo crescendo, evidenziano come la strategia e la relativa organizzazione a supporto stiano dando i frutti attesi.I contratti di nuova aggiudicazione hanno durate variabili tra i 12 ed i 48 mesi, anche con possibilità di protrarre le attività con conseguente attribuzione di nuovi ricavi futuri.