Mercati europei poco mossi in attesa delle banche centrali

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

DiaSorin

Leonardo

Banca MPS

Stellantis

Iveco

Nexi

Brunello Cucinelli

Amplifon

MFE A

Tamburi

MFE B

Seco

MARR

Ferretti

Sanlorenzo

Sesa

(Teleborsa) -, all'inizio di una. Nei prossimi giorni gli occhi saranno puntati sulle riunioni di Fed, BoJ e BoE. In particolare, la BoJ potrebbe abbandonare già domani la politica ultra-espansiva, mentre saranno importanti i segnali che arriveranno dal grafico a punti che sintetizza le posizioni del Consiglio Direttivo della Federal Reserve dopo gli ultimi dati più forti delle attese.Sul fronte macroeconomico, confermata in decelerazione (+2,6% su anno)dell'Eurozona nel mese di febbraio, mentre diminuisce il surplus delladell'Eurozona nel mese di gennaio.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,25%. Lieve aumento per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,42%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +125 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 3,69%.senza slancio, che negozia con un +0,19%,è stabile, riportando un moderato +0,19%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,15%.continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,22%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 36.182 punti. In frazionale progresso il(+0,55%); con analoga direzione, poco sopra la parità il(+0,36%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,25%),(+2,68%),(+2,25%) e(+1,58%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,36%.scende del 3,09%. Calo deciso per, che segna un -2,6%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,67%.Tra i(+4,89%),(+4,35%),(+4,33%) e(+3,73%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,20%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,13%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,02%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,66%.