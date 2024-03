Tonica Tokyo prima della BoJ. Bene la Cina dopo i dati macro

Tokyo

(Teleborsa) -, dove, con investitori che si preparano ai probabili cambiamenti della politica monetaria della, che saranno annunciati domani. La BoJ dovrebbe essere vicina alla fine delle sue politiche monetarie ultra accomodanti, con un potenziale rialzo dei tassi sul tavolo. Sempre domani, è previsto che la Reserve Bank of Australia manterrà il tasso stabile al 4,35%., che beneficiano di, che hanno mostrato che la sua economia ha iniziato l'anno in modo forte. La produzione industriale è aumentata del 7% nel periodo gennaio-febbraio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre la crescita degli investimenti fissi è accelerata al 4,2%, entrambi maggiori delle previsioni.termina la seduta con un guadagno suldel 2,67%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, in rialzo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando all'1,35%, e, che sale dello 0,99%.In frazionale progresso(+0,21%); sulla stessa tendenza, in denaro(+0,71%). Senza direzione(+0,1%); in rialzo(+1,49%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,09%. Rialzo marcato per l', che tratta in utile dello 0,02% sui valori precedenti. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,04%.Il rendimento per l'è pari 0,76%, mentre il rendimento deltratta 2,32%.