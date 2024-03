Borsa di Milano chiude in rialzo con le altre Borse europee

S&P-500

(Teleborsa) -, che prendono atto della, che ha posto fine all'era dei tassi negativi, ed attendono con cauto ottimismo le decisioni della, sebbene un taglio ai tassi sia escluso a questo meeting, che chiude sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, mentre si muove in moderato rialzo la borsa di Wall Street con l', che evidenzia un incremento dello 0,33%.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,086. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,26%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,24%), raggiunge 83,74 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +125 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,69%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,31%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,20%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,65%.Segno più in chiusura per il listino italiano, con ilin aumento dello 0,95%, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 36.415 punti.In frazionale progresso il(+0,25%); con analoga direzione, poco sopra la parità il(+0,47%).Tra lea grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 3,10%.Buona performance per, che cresce del 2,81%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,41%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,39%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,98%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,12%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,23%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,18%.del FTSE MidCap,(+5,04%),(+4,02%),(+3,00%) e(+2,37%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,87%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,32%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,30%.scende del 2,83%.