Seduta debole a Wall Street, cresce l'attesa per la Federal Reserve

(Teleborsa) -, in una settimana piena di appuntamenti rilevanti. Il primo annuncio significativo è arrivato questa mattina, con lache ha aumentato i tassi di interesse per la prima volta in 17 anni, segnando la fine di quasi un decennio di politica monetaria ultra-accomodante. Nessuna sorpresa dalla, che ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse.Ora l'attenzione si sposta al, che inizia oggi e la cui decisione sarà annunciata mercoledì. Gli esperti prevedono che la banca centrale americana manterrà i tassi invariati, ma l'attenzione sarà focalizzata sulle suee su quanti tagli dei tassi i funzionari prevedono per il 2024.Sul fronte societario, occhi puntati sul titolo, dopo che il CEO ha presentato laalla conferenza annuale degli sviluppatori. Sempre nel settore tech, soffre il produttore di server AI Super Micro Computer, dopo aver annunciato che venderà 2 milioni di azioni.Per quanto riguarda i dati macroeconomici,hanno accelerato ad un ritmo più veloce del previsto a febbraio, secondo i dati pubblicati dal Dipartimento del Commercio.Guardando ai, ilche si attesta sui valori della vigilia a 38.868 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 5.134 punti. In discesa il(-0,87%); sulla stessa linea, in lieve ribasso l'(-0,47%).