Brillante il listino americano in attesa della Federal Reserve

(Teleborsa) -, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,83%; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 5.179 punti. Guadagni frazionali per il(+0,26%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l'(+0,56%).In buona evidenza nell'S&P 500 i(+1,08%),(+0,92%) e(+0,86%).L'attenzione è focalizzata sull'esito del. Gli analisti prevedono che la banca centrale americana manterrà i tassi invariati, ma l'attenzione sarà focalizzata sulle sue proiezioni economiche e su quanti tagli dei tassi i funzionari prevedono per il 2024.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,01%),(+1,54%),(+1,36%) e(+1,27%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,57%.Al top tra i, si posizionano(+4,34%),(+3,63%),(+2,56%) e(+2,29%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,86%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,18%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,13%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,90%.Tra i datisui mercati statunitensi:15:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -25K barili; preced. -1,54 Mln barili)13:30: PhillyFed (atteso -1,8 punti; preced. 5,2 punti)13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 214K unità; preced. 209K unità)13:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -209,5 Mld $; preced. -200,3 Mld $)14:45: PMI servizi (atteso 52 punti; preced. 52,3 punti)14:45: PMI manifatturiero (atteso 51,8 punti; preced. 52,2 punti)14:45: PMI composito (preced. 52,5 punti).