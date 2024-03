Wall Street chiude su nuovi record

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per la borsa di Wall Street, che macina nuovi record. Gli indici statunitensi hanno proseguito della vigilia sulla scia della conferma da parte della Federal Reserve dell'intenzione di tagliare i tassi tre volte quest'anno.Il, termina a 39.781 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,32%, portandosi a 5.242 punti. Sopra la parità il(+0,44%) frenato da Apple accusata di avere un monopolio sul mercato dei telefoni che danneggia consumatori, sviluppatori e società rivali; sui livelli della vigilia l'(+0,05%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,00%),(+0,85%) e(+0,54%).Tra i(+4,34%),(+2,80%),(+2,27%) e(+1,42%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,10%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,06%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,51%.Tra i(+14,09%),(+5,64%),(+3,50%) e(+3,21%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,48%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,09%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,42%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,62%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 1,5%)15:00: Vendita case nuove (preced. 661K unità)13:30: Ordini beni durevoli, mensile (preced. -6,1%)14:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 6,1%)14:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 0,1%)15:00: Fiducia consumatori, mensile (preced. 106,7 punti)15:30: Scorte petrolio, settimanale.