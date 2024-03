Wall Street contrastata. Vola FedEx, crolla Nike dopo i conti

Nike

(Teleborsa) -, dopo i nuovo record segnati ieri, in scia all'e ai dati macroeconomici ancora incoraggianti che evidenziano la solidità della crescita statunitense.Tra i titoli che hanno pubblicato la, sono arrivate alcune indicazioni per il. In particolare,ha avvertito che i suoi ricavi nella prima metà dell'anno fiscale 2025 si ridurranno, mentreprevede ricavi annuali e profitti inferiori alle aspettative. Sempre sul fronte deiha comunicato un utile del terzo trimestre sopra le attese degli analisti, mentre il board ha approvato un nuovo buyback.Guardando ai, ilsta lasciando sul parterre lo 0,46%, arrestando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 5.242 punti. Leggermente positivo il(+0,26%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,23%).In buona evidenza nell'S&P 500 i(+0,72%) e(+0,72%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,83%),(-0,56%) e(-0,50%).Tra i(+0,95%),(+0,81%) e(+0,74%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,48%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,88%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,39%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al top tra i, si posizionano(+3,41%),(+2,16%),(+2,00%) e(+1,85%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -14,59%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,58%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,16%.scende del 2,01%.