Piazza Affari chiude sulla parità, bene Rai Way su piano e M&A

(Teleborsa) -, in una, mentre gli investitori attendono i prossimi dati macroeconomici per avere ulteriore visibilità sulle mosse delle banche centrali, sopratutto per quanto riguarda la Federal Reserve.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%.Sulla parità lo, che rimane a quota +132 punti base, con ilche si posiziona al 3,65%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,68%, piatta, che tiene la parità, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,41%.Nessuna variazione significativa in chiusura per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 34.688 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 36.889 punti. Poco sopra la parità il(+0,26%); come pure, guadagni frazionali per il(+0,55%).Nella Borsa di Milano risulta che ilnella seduta del 26/03/2024 è stato pari a 2,65 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,47 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,75 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,82 miliardi.di Milano, troviamo(+6,81%),(+4,66%),(+2,82%) e(+2,67%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,12%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,34%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,15%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,62%.Tra i(+5,53%),(+4,22%),(+3,36%) e(+3,30%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,06%. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,36%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,16%.