Tonica la Borsa di Milano, allineata alle altre piazze europee

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

Amplifon

Saipem

BPER

Banca Popolare di Sondrio

Stellantis

ERG

Recordati

DiaSorin

SAES Getters

Rai Way

Tinexta

OVS

Juventus

GVS

MutuiOnline

Brembo

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. L’attesa tra gli investitori è per il dato sull’inflazione PCE negli USA, la misura preferita dalla Fed, che arriverà venerdì con i mercati chiusi per le festività pasquali.Poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,085. Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,02%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 82,11 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +130 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,64%.sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,75%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,15%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,36%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 34.753 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da otto guadagni consecutivi, innescata il 15 di questo mese; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 36.954 punti.Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento del 7,38%.Decolla, con un importante progresso del 4,70%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,45%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,95%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,53%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,27%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,04%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,78%.del FTSE MidCap,(+4,16%),(+3,28%),(+2,35%) e(+2,30%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,80%.Poco mosso, che mostra un -2,03%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,76%.Sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -1,25%.