Asfalto green e sostenibile per il Giubileo di Roma 2025

(Teleborsa) - Unrealizzato con plastiche dure riciclate appositamente selezionate e grafene per l’attività di. Una tecnologia made in Italy messa a punto da- società italiana di Suisio (BG) specializzata in soluzioni sostenibili per il settore stradale - di cuiha già usufruito per 12 chilometri.Ildi circa 190 metri (80m3) è già stato realizzato lo scorso luglio in Via Trionfale. Anas ha impiegato un asfalto speciale arricchito dallaa base di, brevettata da Iterchimica, frutto di una ricerca durata sei anni, condotta dall’azienda bergamasca in collaborazione con G.Eco del Gruppo A2A, Università degli Studi di Milano-Bicocca e Directa Plus, società anch’essa lombarda produttrice del grafene. Gipave, inoltre, è stata certificata come tecnologia PSV (Plastica Seconda Vita) e ha finalizzato l’EPD (Environmental Product Declaration).È stata già realizzata anche lanello specifico in Via dei Laghi e Via Laurentina, per un totale di circa 3,5 km. Sono in via di definizione i nuovi tratti per i rifacimenti che potrebbero coinvolgere Via Anagnina, Via Tuscolana e Via Appia Nuova., aumentando lrispetto alle migliori tecnologie attualmente utilizzate sul mercato e riduce fortemente gli impatti ambientali grazie anche a una minore manutenzione necessaria. In particolare, in ottica di, le tecnologie adottate riducono il consumo di energia e di materie prime e sono impiegati prodotti e materiali riutilizzabili e completamente riciclabili."Il 2025 sarà un anno molto importante contraddistinto dall’organizzazione del Giubileo a Roma. È importante presentarsi in modo perfetto per l’occasione eper riasfaltare diversi tratti stradali – ha dichiarato- Ringrazio Anas e confido nel fatto che questi rifacimenti stradali possano ricoprire un ruolo di grande supporto sia per i cittadini romani, sia per i turisti e i pellegrini che si recheranno nella Capitale per l’Anno Santo".Per questi tratti già realizzati, nell’arco di vita utile della pavimentazione - rispetto a una pavimentazione realizzata con metodologia di modifica tradizionale -pari al peso di circa 19 automobili e saranno risparmiati oltre 200.000 kg di bitume (corrispondenti al peso di circa 122 auto) e 4,5 milioni di kg di materie prime estratte dalle cave (ghiaia, ghiaietto, ciottoli) pari al peso di circa 2.650 autoveicoli, riducendo così il consumo di suolo e consentendo di evitare circa 300 viaggi per il trasporto di questi materiali.Questa prima fase del progettodi 3.932 GJ, corrispondenti al fabbisogno mensile di 4.854 famiglie e l’abbattimento di 446.000 kg di emissioni di CO2eq, pari all’azione di assorbimento di circa 18.000 alberi adulti in un anno.