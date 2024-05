Borse europee positive con prospettiva di tagli dei tassi consecutivi

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, connel giorno di chiusura per festività della piazza londinese (Bank Holiday) e di New York (Memorial Day). I mercati sono migliorati nel pomeriggio, dopo che- governatore della Banca di Francia e membro del consiglio direttivo della BCE -, dopo quello ormai scontato di giugno. "A volte leggo che dovremmo tagliare i tassi di interesse solo una volta al trimestre, quando sono disponibili le nuove previsioni della BCE, e quindi escludere luglio", ha spiegato il banchiere centrale in un'intervista , sottolineando di non apprezzare molto questo approccio: "Non sto dicendo che dovremmo impegnarci fino a luglio, ma dovremmo mantenere la nostra libertà per quanto riguarda i tempi e il ritmo".Sul fronte macroeconomico, ina maggio l'sulla fiducia delle imprese è risultato pari a 89,3 come ad aprile (il consenso prevedeva un aumento dell'indicatore a 90,4), grazie al miglioramento delle aspettative (90,4 da 89,7) che ha compensato un peggioramento del giudizio sulla situazione corrente (88,3 da 88,9).Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,086. L', in aumento (+0,82%), raggiunge 2.353,6 dollari l'oncia. Segno più per il(Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,32%.Si riduce di poco lo, che si porta a +126 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 3,79%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,44%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,46%.Seduta positiva per il, che porta a casa un guadagno dello 0,79% sul, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 36.994 punti. In denaro il(+1,26%); con analoga direzione, buona la prestazione del(+0,97%).Nella Borsa di Milano, ilnella seduta del 27/05/2024 è stato pari a 1,54 miliardi di euro, in calo di 660,6 milioni di euro, rispetto ai 2,2 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,58 miliardi di azioni, rispetto ai 0,76 miliardi precedenti.di Milano, troviamo(+3,57%),(+2,27%),(+1,97%) e(+1,87%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,84%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,63%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,37%),(+5,06%),(+4,74%) e(+4,64%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,39%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,57%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,81%. Tentenna, che cede lo 0,71%.