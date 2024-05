Europa cauta con Londra e Wall Street chiuse

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, con Londra e Wall Street, oggi, chiuse per festività. L'attenzione degli investitori resta concentrata sulle, mentre guardano ai nuovi dati in arrivo questa settimana sull’: giovedì il dato PCE americano, venerdì i prezzi al consumo europei.Il focus è sulla riunione di politica monetaria della BCE , giovedì 6 giugno, per il primo taglio dei tassi da parte della banca centrale europea, come auspicato dalPoco mosso l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,086. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,43%. Lieve aumento per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,65%. Si guarda alla, in calendario domenica, che valuterà il mantenimento dei tagli volontari di produzione per il resto dell’anno.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +127 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,82%.poco mosso, che mostra un +0,11%, resta vicino alla parità(+0,11%). Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,22% a 34.567 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 36.790 punti.di Piazza Affari, tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,52%.In luce, con un ampio progresso dell'1,64%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,19%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,16%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,31%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,94%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,94%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,83%.di Milano,(+5,79%),(+4,54%),(+3,53%) e(+3,37%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,53%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,97%.Tentenna, che cede lo 0,90%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,76%.