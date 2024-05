In rialzo le Borse europee. A Milano vola ERG, male Pirelli

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, anche se con differenze di performance: Madrid stacca gli altri listini, mentre Francoforte rimane poco sopra la parità). L'attenzione degli investitori è focalizzata suiche saranno rilasciati domani, per capire le prossime mosse delle banche centrali.Intanto, oggi è emerso che nell'Eurozona ad aprile ilha segnato un nuovo minimo storico a 6,4% (da 6,5% del mese precedente), con quello italiano sceso a 6,9% da 7,1%. Sempre nell'Eurozona, a maggio l'(ESI) è tornato a salire, attestandosi a 96 contro 96,1 atteso e 95,6 precedente; l'indicatore si è portato sostanzialmente in linea con la media registrata nel 1° trimestre, anche se ancora al di sotto del livello di lungo periodo.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,084. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.343,3 dollari l'oncia. Perde terreno il(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 78,21 dollari per barile, con un calo dell'1,29%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +132 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con ilpari al 3,96%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,14%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,64%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,55%.termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 34.448 punti; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,90% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 36.663 punti. Positivo il(+1,13%); con analoga direzione, in denaro il(+0,9%).In Borsa di Milano risulta che ilnella seduta del 30/05/2024 è stato pari a 2,62 miliardi di euro, dai 2,67 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,6 miliardi di azioni della seduta precedente a 1,52 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+6,85%),(+2,89%),(+2,67%) e(+2,29%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,52%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,38%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,53%.del FTSE MidCap,(+5,69%),(+4,85%),(+4,08%) e(+3,73%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,72%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,35%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,74%.