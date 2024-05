Borgosesia, sottoscritti 16,65 milioni di euro nel primo periodo di sottoscrizione bond

Borgosesia

(Teleborsa) -, società quotata all'Euronext Milan che opera nel campo degli investimenti in asset alternativi, ha comunicato che, alla scadenza del termine fissato per la prima emissione del prestito obbligazionario (senior, non subordinato, non garantito, non convertibile e della durata di 5 anni per massimi 30 milioni di euro), sono state16.650, ad un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale, per un ammontare complessivo pari aAi sensi del regolamento del Prestito Obbligazionario, larelativa al Periodo di Interessi che avrà scadenza al prossimo 30 giugno 2024 sarà pari, sulla base della rilevazione effettuate alla Data di Osservazione del 23 maggio scorso, all'"L'accoglimento riservato dagli investitori alla nuova emissione obbligazionaria, testimoniato da una raccolta che non era mai stata raggiunta, in precedenza, in un unico round,adottato dalla società e per la sua implementazione, sulla base delle linee strategiche delineate nel piano 24-26", ha commentato l'AD