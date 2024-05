Poco mossa la Borsa di Tokyo, giù i listini cinesi

Tokyo

(Teleborsa) -, in attesa di una serie di letture chiave sull'inflazione questa settimana, e senza indicazioni da Wall Street che era chiusa per festività. Sul fronte macroeconomico, le vendite al dettaglio in Australia sono aumentate dello 0,1% ad aprile, meno del +0,3% atteso dal mercato.Sostanzialmente stabile(-0,11%), mentre, al contrario, perde terreno, che ritraccia dello 0,92%. Giù anche, che segna un -0,43%.Senza direzione(+0,01%); sulla stessa linea, pressoché invariato(-0,04%). Leggermente negativo(+0,13%); sui livelli della vigilia(-0,19%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,14%. Ribasso scomposto per l', che esibisce una perdita secca dell'1,67% sui valori precedenti. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,2%.Il rendimento dell'è pari 1,04%, mentre il rendimento delscambia 2,31%.