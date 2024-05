Mercati asiatici in ribasso, inflazione australiana sorprende al rialzo

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con gli investitori preoccupati dalper aprile. L'indice dei prezzi al consumo è aumentato del 3,6% su base annua ad aprile, superiore all'aumento del 3,4% previsto dal mercato e al 3,5% del mese precedente."L'inflazione è stata relativamente stabile negli ultimi cinque mesi, anche se questo è il", ha affermato Michelle Marquardt, responsabile delle statistiche sui prezzi presso l'Ufficio australiano di statistica.Fanno meno peggio degli altri mercati i listini cinesi, dopo che il ha aggiornato le sue previsioni di crescita economica per il gigante asiatico. L'economia cinese è destinata a crescere del 5% quest'anno, dopo un primo trimestre "forte", ha detto l'FMI, alzando la sua precedente previsione di un'espansione del 4,6%., si muove sotto la parità il, che scende con uno scarto dello 0,77%, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 9.416 punti (+0,12%).scende dello 0,22%.Pesante la Borsa di(-1,78%); con analoga direzione, depresso il mercato di(-1,58%). In rosso(-0,72%); sulla stessa linea, in discesa(-1,11%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,16%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,06%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,07%.Il rendimento per l'è pari 1,07%, mentre il rendimento deltratta 2,3%.