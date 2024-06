Positiva la Borsa di Tokyo segue balzo Wall Street

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Prima seduta della settimana positiva per la Borsa diche ha seguito la buona performance messa a segno da Wall Street, dopo la pubblicazione dei dati PCE sull’inflazione USA sostanzialmente in linea con le stime.L'indice giapponesesale dell'1,21%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità, che continua la giornata allo 0,14%.Ottima la prestazione di(+2,28%); sulla stessa tendenza, in netto miglioramento(+1,86%).Balza in alto(+2,74%); con analoga direzione, guadagni frazionali per(+0,69%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Protagonista l', con un rialzo dell'1,97%. La giornata del 2 giugno si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,02%.Il rendimento dell'tratta 1,08%, mentre il rendimento delè pari 2,32%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (atteso 50,5 punti; preced. 49,6 punti)01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,2%).