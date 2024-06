(Teleborsa) - Salgono come atteso gli ordinativi all'industria statunitensi. Secondo il D, nel mese di gennaio gli ordini hanno evidenziato una variazione positiva dello 0,7% come a marzo ed in linea con quanto stimato dal consensus.Al netto del settore dei trasporti, gli ordini sono saliti dello 0,7% dopo il +0,4% del mese precedente, mentre al netto del settore difesa sono rimasti invariati come a marzo.