Seduta mista in Asia, focus su dati macroeconomici

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con gli investitori che si trovano a valutaredella regione. In particolare, l' inflazione cinese di maggio è stata pari allo 0,3% su base annua, deludendo le aspettative per un aumento 0,4%. Sono saliti invece più delle attese i prezzi alla produzione a maggio in Giappone Gli operatori asiatici attendono anche la decisione della, che arriverà poche ore dopo il rapporto sull'inflazione statunitense di maggio., si muove sotto la parità il, che scende con uno scarto percentuale dello 0,66%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità, che continua la giornata allo 0,12%.sale dello 0,39%.In ribasso(-1,14%); in frazionale progresso(+0,45%). Guadagni frazionali per(+0,63%); leggermente negativo(-0,57%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,13%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato 0%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'scambia 0,99%, mentre il rendimento per ilè pari 2,32%.