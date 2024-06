Debole la borsa di Tokyo. Focus sulla Bank of Japan

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso la piazza di, con l’attenzione degli investitori rivolta alla Banca centrale del Giappone: inizia la riunione di politica monetaria che terminerà domani con la decisione sui tassi di interesse.Ieri, la Federal Reserve americana ha confermato, come previsto, gli attuali livelli dei tassi di interesse, e pubblicato le sue ultime previsioni aggiornate che lasciano la porta aperta a un solo taglio del costo del denaro prima della fine dell'anno. In conferenza stampa, il presidente Jerome Powell ha ribadito che nel breve termine il FOMC non ritiene appropriato ridurre i tassi. "Gli ultimi dati sull'inflazione sono stati più favorevoli, ma i progressi verso il rientro al livello obiettivo sono stati modesti. Ci servono più dati" prima di sentirci sufficientemente fiduciosi per un taglio dei tassi", ha spiegato il governatore.L'indice giapponeselascia sul parterre lo 0,26%; sulla stessa linea, si muove al ribasso, che perde lo 0,38%.Guadagni frazionali per(+0,39%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione di(+1,25%).Pressoché invariato(+0,29%); poco sopra la parità(+0,5%).Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,28%. La giornata del 12 giugno si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,12%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,08%.Il rendimento dell'scambia 0,98%, mentre il rendimento per ilè pari 2,31%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:06:30: Indice servizi, mensile (preced. -2,4%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso -0,1%; preced. 4,4%).