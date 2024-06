Seduta positiva a New York, Goldman ed Evercore alzano target per S&P 500

Goldman Sachs

(Teleborsa) -, mentre gliper una maggiore chiarezza sulla politica monetaria. Oggi interverranno John Williams della Fed di New York, Patrick Harker della Fed di Filadelfia e Lisa Cook, membro del consiglio dei governatori della Fed.Sul fronte macroeconomico, è migliorato a giugno l', anche se resta in territorio negativo.Intanto,ha, citando la forte crescita degli utili, in particolare dei titoli tecnologici a mega capitalizzazione. La banca d'affari prevede ora che l'S&P 500 chiuderà l'anno a 5.600 punti, in rialzo rispetto al precedente obiettivo di 5.200, offrendo circa il 3% rispetto al prezzo di chiusura di 5.431,60 di venerdì.ha invece alzato il suo obiettivo di fine anno per l'indice di riferimento a 6.000 da 4.750.Guardando ai, ilavanza a 38.693 punti; sulla stessa linea, scatto in avanti per l', che arriva a 5.462 punti (+0,57%). In rialzo il(+0,84%); sulla stessa linea, leggermente positivo l'(+0,57%).(+1,06%),(+0,90%) e(+0,82%) in buona luce sul listino S&P 500. Il, con il suo -0,45%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+1,82%),(+1,22%),(+1,10%) e(+1,08%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,37%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,88%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,74%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,26%),(+4,49%),(+4,45%) e(+3,94%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,13%. Calo deciso per, che segna un -2,73%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,67%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,39%.