Rally di Hong Kong, misto il resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza dello 0,23%, mentre, al contrario, si muove in retromarcia, che scivola dello 0,86%.scende dello 0,22%.Gli investitori monitorano quanto emerge dal, dove tra i relatori ci sono il capo dell'autorità di regolamentazione dei mercati Wu Qing e il governatore della banca popolare cinese Pan Gongsheng.Effervescente(+2,32%); sulla stessa tendenza, in rialzo(+1%). Pressoché invariato(-0,03%); in frazionale calo(-0,2%).Sul fronte macroeconomico, si è registrato unnel mese di maggio, aiutato anche dalla debolezza dello yen.Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,04%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,03%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto 0%.Il rendimento dell'tratta 0,95%, mentre il rendimento delè pari 2,26%.