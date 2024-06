CNA, un pilastro per l'artigianato e le PMI in Italia

(Teleborsa) -in Italia è uno dei, come evidenziato da un'indagine del Censis per Confartigianato, un vero e proprio valore, minacciato dall’arrivo dell’intelligenza artificiale, dell’automazione e della velocità di consumo. È necessaria una, degli antichi mestieri, riconnettendole alle loro radici storiche e culturali, e al contempo traghettandole verso il terzo millennio.Ruolo fondamentale in questo senso è ricoperto dalla, la cui storia ha inizio nel lontano 9 dicembre 1946, data cruciale per il tessuto economico e produttivo italiano. La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa è stata fondata con l'obiettivo di rappresentare e tutelare gli interessi delle micro, piccole e medie imprese, nonché dell'artigianato e del lavoro autonomo e sin da subito posto le basi per un'organizzazione volta a sostenere eGrazie ad una proficua collaborazione tra i vari stakeholders, ilverrà inaugurato a Viterbo il: si tratta di unanel Lazio, poiché coniuga turismo e arte, e mira a mettere perennemente in luce i pregiati tesori manuali del territorio.Grazie al contributo finanziario della Regione Lazio destinato alle Reti di Imprese tra Attività Economiche (DGR n.68/2022), Lazio Artigiana ha inaugurato il primo hub dell’artigianato artistico della regione con l'intento di. Questo spazio unisce l’esposizione permanente alla vendita di prodotti artigianali: libri finemente rilegati, ceramiche eleganti, originali oggetti di falegnameria restaurati con maestria, prodotti in cuoio, gioielli vegetali e lavorazioni in vetro. Nell’ambito degli spazi acquisiti dalla CNA a Piazza delle Erbe, gli artigiani partecipanti esibiranno i propri manufatti e. Questi eventi mirano a coinvolgere i visitatori nella storia e nella cultura locale, creando un innovativo dialogo tra turismo esperienziale eartigianali della Tuscia e del litorale laziale.Dalla sua nascita, la CNA ha conosciuto una crescita significativa, arrivando a rappresentare circa, divenendo in Italia una delle maggiori organizzazioni di rappresentanza del settore in Italia. CNA sul territorio nazionale è presente in modo capillare e garantisce un, offrendo servizi che spaziano dalla consulenza fiscale e legale, alla formazione professionale e all'accesso a finanziamenti e incentivi. Dispone inoltre anche di una sede a Bruxelles, a testimonianza del suo impegno nel rappresentare gli interessi delle imprese italiane a livello europeo e facilitare l'accesso delle PMI italiane ai fondi e alleIl 23 giugno 2012 segna un altro momento importante nella storia della CNA, con la fusione della CNA Associazione Provinciale di Viterbo e della CNA Associazione di Civitavecchia, dando vita alla. Questa nuova entità opera da più di 10 anni su un territorio di, che comprende comuni come Allumiere, Anguillara, Bracciano, Canale Monterano, Cerveteri, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Tolfa e Trevignano Romano. La CNA di Viterbo e Civitavecchia svolge una azione cruciale e mirata nella rappresentanza delle imprese locali in enti importanti come. La sua partecipazione attiva presso la(Gruppi di Azione Locale), nonché nei, evidenzia il suo costante impegno nel sostenere lo sviluppo economico del territorio.Gli artigiani della zona possono senza alcun dubbio contare sul supporto e sulla presenza della CNA Viterbo - Civitavecchia, presieduta da, che di recente ha raccolto in una rete di filiera molteplici realtà artigiane per promuovere le eccellenze locali offrendo esperienze turistiche immersive, originali e di alto profilo.nella provincia di Viterbo sono, ad esempio, un segno tangibile di quanto è stato fatto e quanto ancora si potrà fare per tutelare la creatività, l’estro e l’unicità delle maestranze che solo a Viterbo contribuiscono per il